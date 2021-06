Famiglia riceve il piastrino del nonno disperso in Russia

La famiglia Facci, residente a Schio, ha ricevuto ieri, tramite il signor Riccardo Bulgarelli di Torino, il piastrino di proprietà del nonno, Dario Facci, che aveva prestato servizio sul fronte est nel secondo conflitto mondiale con il 9° Reggimento Alpini Btg Vicenza e che è stato ritrovato nel 2019 in Russia.

I piastrini dei militari erano stati dati da dei cittadini russi ad alcuni italiani durante un viaggio lungo il Don e sono rientrati in Italia. Ieri il sindaco Dario Orsi ha restituito il piastrino ai figli di Dario Facci, Luigi e Norma, alla nipote Paola e ai bisnipoti Daria e Giosuè.

«Abbiamo scelto il 7 giugno per ridare il piastrino alla famiglia perché è il giorno in cui ricorrono gli ottant’anni dall’arruolamento di Facci – ha detto il Sindaco Valter Orsi –. Poter restituire questo cimelio alla famiglia è un grande onore ed è anche un modo per trasmettere un messaggio importante alle nuove generazioni».

«È stata una grande sorpresa venire contattati dal signor Bulgarelli e fin da subito ci siamo attivati per organizzare la consegna alla famiglia scoprendo che questo oggetto è la metà mancante del piastrino militare in quanto un altro piastrino di Facci era già stato consegnato alla famiglia nel 2018» ha aggiunto l’assessore Barbara Corzato.