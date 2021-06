Schio, estate di musica e arte in collina

Quattro appuntamenti di musica nell’area collinare e montana di Schio: questo il programma estivo organizzato dal Gruppo da camera Caronte, che ha preparato il terreno per quattro diversi eventi da svolgersi nel territorio scledense.

Si comincia il 13 giugno, alle 18, con l’evento all’agriturismo Maggiociondolo, a San Rocco di Tretto, con il concerto “Il Sole eterno”, omaggio al tenore Enrico Caruso nel centenario della sua morte. Opera, arie da camera e canzoni napoletane in una rilettura unica verranno proposte con la voce rock di Luigi Signori e la partecipazione del tenore napoletano Francesco Tuppo.

La seconda data, poi, è in programma a Bosco di Tretto, all’agriturismo Picchio Bruno e sarà un suggestivo concerto all’alba. Alle 5.30 del 24 luglio il Gruppo Caronte porterà in scena il il repertorio e la storia dei Beatles partendo dal primo brano in classifica fino all’ultimo album uscito dopo il loro scioglimento. A Dante Alighieri, invece, è dedicata la serata del 12 agosto (ore 21) dal titolo “Il cielo di Dante. Cosmologia dantesca” che si presenta come un dialogo di musica e parole grazie alla partecipazione dell’astrofisico Fabio Peri, direttore dell’Osservatorio astronomico di Milano. I brani di Bob Dylan, Lou Reed, Prince, Nirvana e i Clash saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento della rassegna intitolato “Onda D’Urto – Musicisti di Rottura” che il Gruppo Caronte proporrà per il 22 agosto a Monte Magrè alla trattoria Da Bocale (orario da definire).

«Questa piccola rassegna che unisce musica e cultura è un ulteriore modo per scoprire e amare il nostro territorio collinare e montano – dice l’assessore alla promozione del territorio, Barbara Corzato –. Ci auguriamo che in molti vogliamo partecipare a questi appuntamenti unici per le suggestive location che li ospitano e per la qualità della proposta artistica. La collaborazione con il Gruppo Caronte è iniziata lo scorso anno ed è ormai consolidata. Gli spettacoli dell’ensemble a Schio, ultimo quello in Fonderia VDP, riscuotono sempre un notevole successo di pubblico scledense e non».

Gli appuntamenti della rassegna sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione allo 0445691285. Tutte le informazioni dettagliate su www.visitschio.it