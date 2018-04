SCHIO – Due nuovi defibrillatori in città

Il Comune di Schio si è dotato di due nuovi defibrillatori semiautomatici DAE che saranno a breve posizionati in due luoghi aperti al pubblico e frequentati da un gran numero di cittadini: lo sportello QUICittadino e la Biblioteca Civica. Una trentina di dipendenti comunali, già addestrati per gli interventi di primo soccorso saranno adeguatamente istruiti per utilizzare questi dispositivi in caso di necessità. La docenza sarà affidata a un professionista abilitato operante presso la locale sede della Croce Rossa.