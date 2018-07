SCHIO – Due nuove corse di trasporto pubblico

Dal 18 luglio e fino al 31 agosto 2018 sarà attivato in via sperimentale un servizio di trasporto pubblico locale gestito da CONAM per collegare Schio a S. Caterina del Tretto. Si tratta di due corse giornaliere, con partenza dall’Autostazione di Schio rispettivamente alle 8.02 e alle 12.00, con arrivo a S. Caterina alle 8.27 e alle 12.23 e ritorno all’autostazione alle 8.50 e alle 12.45. Le corse saranno effettuate nei giorni di mercoledì e sabato, con l’utilizzo di minibus a metano a 19 posti.

Il servizio è stato istituito per dare una risposta alle esigenze di mobilità dell’utenza di fascia debole, in particolare gli anziani che risiedono nell’area montana di S. Caterina di Tretto, per permettere loro di poter usufruire di uffici pubblici, negozi, mercato ecc.

Diversamente dall’area di S. Rocco/S. Ulderico, servita da un trasporto pubblico di tipo extraurbano, quest’area non era ancora dotata di un trasporto pubblico.