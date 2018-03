SCHIO – Droga nelle scuole, controlli dei Carabinieri al liceo Tron

Non si ferma a Schio la lotta al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole cittadine. D’accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceo Scientifico “Nicolò Tron” di Schio, i militari dell’Arma hanno effettuato delle visite ispettive in alcune classi. Sono in corso accertamenti su un giovane che è stato segnalato dal cane Sir, appartenente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (Pd), in quanto o il suo vestito o il suo zainetto è risultato “contaminato”: era entrato in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o indirettamente). All’interno del cortile dell’Istituto, inoltre, il cane ha rinvenuto, abbandonate, una busta di plastica ed una piccola scatola vuote ma chiaramente utilizzate per la detenzione di droga. I controlli proseguiranno anche in altre scuole.