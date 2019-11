Schio dice no alle pietre d’inciampo ed è polemica nazionale. Interviene Zaia. Orsi: “Vittime già onorate”

No alle pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah e dei morti nei lager nazisti.

Polemiche a Schio dopo che il Consiglio comunale ha votato contro la mozione presentata dal Pd.

“Rischiano di portare di nuovo odio e divisioni. Non tengono conto delle morti di entrambi le parti” – ha dichiarato al Giornale di Vicenza Alberto Bertoldo di ‘Noi Cittadini’, lista di maggioranza del centrodestra. Astenuta la Lega.

La mozione voleva ricordare i 14 Scledensi deportati da nazisti e fascisti, morti per mano dei soldati tedeschi.

“Tristezza e rabbia. Questi i sentimenti che si provano alla notizia della mancata approvazione della proposta di deposizione delle pietre d’inciampo a Schio”, dichiarano Anpi, Aned, Avl e Istituto storico di Vicenza in un comunicato congiunto, aggiungendo che “queste placche in ottone, con scritto il nome delle vittime del male assoluto, devono servire come monito perenne, per non dimenticare la pagina più terribile della storia italiana, europea e mondiale del XX° secolo, lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti”.

“Ho sentito oggi il Presidente della Comunità Ebraica di Venezia Paolo Gnignati, al quale ho espresso solidarietà e la disponibilità della Regione, offrendo gli immobili regionali e gli spazi attigui per l’apposizione di pietre d’inciampo laddove vi siano opportuni motivi e riferimenti storici”. Lo riferisce all’ANSA il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che interviene così nella polemica.



In un post su Facebook, poche ore fa, infine, il sindaco di Schio Valter Orsi ha cercato di sedare le polemiche scaturite dalla bocciatura della mozione: “La bocciatura della mozione del PD non ha quindi nulla di politico o partitico, ma prende solo atto che nella nostra città già si onorano istituzionalmente caduti e vittime”. Il sindaco ha poi criticato la stampa affermando che sono stati trascurati molti interventi come la ristrutturazione del ”monumento in piazza Cesare Battisti ove sono incisi i nomi dei caduti della prima guerra mondiale e dei partigiani caduti nella resistenza”.

Foto Fonte Ansa