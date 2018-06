SCHIO – Dedicato un annullo filatelico a Schio ed al monte Pasubio 

Poste Italiane metterà a disposizione dei collezionisti e degli appassionati un timbro filatelico in occasione del convegno “Schio anfiteatro della Grande Guerra”. L’annullo, realizzato su iniziativa del gruppo Forte Maso, potrà essere richiesto sabato 9 giugno dalle 15.30 alle 19.00: Poste Italiane allestirà un ufficio postale temporaneo a palazzo Fogazzaro, in via fratelli Pasini 44. E’ il quarto annullo filatelico richiesto dall’associazione “Forte Maso” durante i quattro anni del centenario della Grande Guerra: il primo intitolato al museo della Prima Armata, il secondo al monte Ciove; il terzo, nel 2017, al centenario della costruzione della strada delle 52 gallerie sul monte Pasubio. L’annullo disponibile sabato prossimo riporterà il celebre motto “Di qui non si passa”, con il logo dell’associazione Forte Maso.