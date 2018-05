SCHIO – Dall’Australia a Schio

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nei giorni scorsi sono stati ricevuti in Comune dal Sindaco Valter Orsi e dall’assessore ai Giovani Barbara Corzato, 26 studenti australiani (di età fra i 15 e i 17 anni), 3 loro docenti, 3 genitori e una docente del Liceo Tron presso il quale erano in visita.

Si tratta di un contatto che la scuola ha allacciato lo scorso anno e che ora si sta concretizzando in uno study tour che porterà questo gruppo alla scoperta delle principali città d’arte italiane.