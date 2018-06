SCHIO – Controlli intensi dei Carabinieri: 150 auto e 80 persone coinvolte

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli coordinati del territorio, durante la scorsa settimana, la Compagnia Carabinieri di Schio ha realizzato un’intensa attività, prevedendo l’esecuzione di interventi volti al contrasto dell’illegalità diffusa. Particolare attenzione è stata posta nel pattugliamento delle aree maggiormente sensibili per contrastare fenomeni di irregolarità e degrado, come pure controllare i luoghi di aggregazione serale e notturna per la lotta allo spaccio di stupefacenti . La forza operativa è stata potenziata con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Vicenza e alla Polizia Locale “Alto Vicentino” che hanno operato sinergicamente nel territorio. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della rete viaria, curando chiaramente l’osservanza della sicurezza in materia di circolazione stradale. Nello specifico i veicoli controllati sono stati oltre 150 e le persone identificate più di 80. In quest’ambito sono state contestate alcune violazioni amministrative. Interessante è stato il controllo serale di due bar scledensi che sono stati sanzionati per l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria. Riguardo all’attenzione riservata ai luoghi di aggregazione sono stati controllati moltissimi giovani.