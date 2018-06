SCHIO – Controlli anti-droga: denunciato magrebino

Durante i controlli rinforzati anti-droga e contro il degrado cittadino svolti dai Carabinieri di Schio nei giorni scorsi, in via Pasini è stato denunciato alla magistratura per detenzione illecita di sostanze stupefacenti il pregiudicato 20enne magrebino E.K. Al controllo delle forze dell’ordine, il giovane è stato trovato in possesso di 27 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare droga.