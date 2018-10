SCHIO – Con l’auto contro il guardrail: gravissimo 21enne (FOTO)

La notte scorsa, alle ore 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’autostrada a Schio per un’auto finita contro in guardrail penetrato completamente dentro l’auto: ferito gravemente un 21 enne del posto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto e non senza difficoltà con l’ausilio di martinetti, divaricatori e cesoie idrauliche sono riusciti dopo oltre 30 minuti di lavoro ad estrarre il giovane. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale a Vicenza. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili de fuoco sono terminate dopo circa due ore.