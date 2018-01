SCHIO – Il Comune aderisce alla campagna “Ci metto la faccia”

Il Comune di Schio aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, dal titolo “Ci metto la faccia”, promossa da Regione Veneto e dall’AULSS 7 Pedemontana. La campagna ragionale è ispirata al progetto europeo, EDWARD (European Day Without A Road Death), che ha individuato nel 21 settembre di ogni anno, la “Giornata Europea Senza Morti Sulle Strade”, promosso dal network europeo delle Polizie stradali “Tispol”, del quale la Polizia stradale italiana ha la presidenza dal mese di ottobre 2016, ed è inserito nella iniziative della Settimana europea della mobilità (terza settimana di settembre). “Ci metto la faccia” vuole trasmette il messaggio che insieme si possa realizzare il sogno che ogni giorno diventi un giorno a zero vittime sulla strada. Per poter raggiungere questo obiettivo diventa quindi fondamentale l’impegno individuale di ciascun utente della strada e per questo è stata ideata questa iniziativa, che permette ai cittadini residenti in Veneto, che abbiano compiuto i sedici anni di età, di contribuire in prima persona, appunto mettendoci la faccia, a diffondere il messaggio di responsabilità personale e sicurezza stradale. I partecipanti sono invitati a scattarsi o a farsi scattare una foto mentre mettono in atto un comportamento virtuoso per la sicurezza stradale. Ciascun partecipante può inviare fino a 3 fotografie. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Le fotografie devono obbligatoriamente ritrarre se stessi (anche, o solo se stessi); si può farsi fotografare da altri o farsi un selfie. Nel caso del selfie, se la foto è ambientata nel contesto stradale, è proibito realizzarlo su veicoli in movimento, sulla carreggiata o in situazioni che possano costituire pericolo o creare danno per sé o per gli altri. Non è richiesta la stampa delle fotografie, in quanto ciascuna foto dovrà essere inviata soltanto in forma digitale, in formato .jpg, fino al 31/1/2018 all’indirizzo di posta elettronica prevenzione.incidentistradali@aulss7.veneto.it , unitamente a una breve didascalia che riporti la categoria tematica scelta (numero e titolo) e la liberatoria opportunamente compilata. I risultati dell’iniziativa saranno pubblicati su una pagina dedicata dei siti di Regione Veneto e dell’AULSS 7 Pedemontana e saranno ripresi anche negli strumenti di comunicazione del Comune di Schio. Inoltre, il 16 marzo 2018, presso l’edificio Grandi Stazioni a Venezia, si svolgerà una cerimonia di premiazione e lancio della campagna di sensibilizzazione.