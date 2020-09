Schio, completati i lavori del parcheggio a Poleo

Sono stati completati in questi giorni i lavori per la realizzazione del parcheggio in località Calesiggi a Poleo, che è quindi già accessibile. I lavori erano iniziati nello scorso maggio e rispetto al progetto iniziale si sono rese opportune alcune modifiche in corso d’opera, per meglio adeguarsi ai luoghi. Si tratta di un’area pubblica destinata alla sosta delle auto, in una contrada posta su una laterale della strada che conduce in località S. Caterina. Come per molte contrade, anche questa ha un impianto urbanistico che non permette il recupero di posti sosta al suo interno, perciò è stata individuata un’area in cui è stata recentemente realizzata una strada di accesso ad un fondo privato, che ben si presta ad accogliere un parcheggio per uso pubblico.

Sono stati realizzati 11 stalli di sosta per autoveicoli realizzati su fondo in stabilizzato misto calce, mentre il resto della viabilità è in asfalto, unitamente ad altre rifiniture connesse come la muratura in sasso a facciavista di contenimento dei terreni limitrofi a monte e la posa di tubazioni per il recupero delle acque meteoriche mediante caditoie e bocche di lupo. Sono stati eseguiti anche ulteriori lavori in corrispondenza della contrada quali la predisposizione di alcuni punti luce per garantire la sicurezza notturna del parcheggio, il rifacimento di superfici in asfalto funzionali al raccordo con la nuova strada di accesso al parcheggio, nonché la riqualificazione storica della fontana esistente. Considerando che l’intervento si trova in una contrada rurale, al posto di cordonate e pavimentazioni di separazione in cemento sono stati impiegati degli elementi lapidei in trachite recuperati da precedenti lavori, che ben si inseriscono nel contesto.

La nuova dotazione era molto attesa dai residenti della contrada Calesiggi e ha avuto un lungo iter iniziato con la ricerca di un accordo per la cessione di una porzione di terreno privato e proseguito con l’attesa di ultimazione della strada di accesso al lotto. Si è resa inoltre necessaria una variante urbanistica al Piano degli Interventi per ricomprendere l’area in questione nell’ambito di contrada. Solo a completamento di queste opere è stato possibile iniziare i lavori per la realizzazione del parcheggio, affidati nel gennaio 2020 e slittati poi ulteriormente a causa dell’emergenza sanitaria. L’esecuzione è stata affidata all’impresa Fontana srl di Tonezza del Cimone (VI) per l’importo netto di € 24.600,00 circa, a fronte di un importo complessivo di progetto di € 50.000,00.