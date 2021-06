SCHIO – “Ciak si gira!” in Fabbrica Alta: troupe al lavoro per il film ‘Bigoli Bang’

Torna in Fabbrica Alta la troupe del film Bigoli Bang dopo lo stop forzato dovuto al Covid19.

Dieci giorni di riprese per concludere le ultime sequenze del film diretto da Jérôme Walter Gueguen, regista franco spagnolo che grazie al progetto Fabricaltra ha iniziato nel 2019 la sua nuova produzione cinematografica insieme al suo team, la Bigoli Pictures, nata proprio in questa occasione.

Stessa squadra e stessi attori, con gli stessi capelli e stessi vestiti di prima.

La magia del cinema e l’obbligo dei raccordi: la pandemia ci attraversa ma si torna uguali da fuori ma più forti dentro.

L’estate sarà condizione nuova per lavorare con una nuova luce, condizione totalmente diversa dalle prime riprese svolte in autunno. Una rinascita per noi e per gli spazi della Fabbrica Alta che tornerà a vivere con noi, dance well e il teatro che si svolgerà nel cortile.

I membri del coro torneranno a far parte delle nuove riprese.

Durante il periodo della pandemia abbiamo avuto l’occasione per montare le sequenze e scrivere la musica del film. La musica scritta e curata appositamente da Nicola Gobbi, Maestro del Coro del Vajo Rosso di Valli del Pasubio ha visto nascere anche una canzone originale per il film, mescolando melodie classiche di un coro alpino

alla tematica dei viaggi spazio temporali.

La durata del lungometraggio dopo la prima fase di montaggio al momento supera l’ora e mezza e con le nuove riprese verrà a completarsi sperando di vedere tutto ultimato tra autunno o inverno 2021.

Prosegue poi la seconda fase di crowdfunding per prenotarsi un posto al cinema per la prima visione. La prima raccolta fondi avvenuta in piena pandemia è stata un successo, più di duecento sostenitori e sostenitrici hanno supportato il progetto permettendo a tutta la squadra di essere qui e portare a termine questa avventura.