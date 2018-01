SCHIO – Centro anti-violenza e casa rifugio: in arrivo oltre 25.000 euro

Il tema della violenza sulle donne è, purtroppo, sempre di stretta attualità e il supporto a strutture come i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio è di fondamentale importanza per intervenire nelle situazioni più difficili e dolorose. Le due strutture di Schio rientrano tra quelle certificate dalla Regione del Veneto e riceveranno quindi un contributo regionale di oltre 25.000 euro, che si somma al contributo statale di 50.000 euro, ricevuto lo scorso agosto. In questo modo, l’attività del Centro Antiviolenza Sportello Donna “Maria Grazia Cutuli” e la Casa Rifugio risulta in buona parte finanziata fino a febbraio 2019. “È Una buona notizia – sottolinea Cristina Marigo, assessore al Sociale e alle Politiche della Famiglia – queste strutture svolgono una funzione importantissima, non solo a livello strettamente locale, ma allargata a un territorio ben più ampio. Il nostro centro infatti ospita donne provenienti da tutto l’Alto Vicentino e dal Veneto, proprio per rispondere a una domanda di protezione che spesso deve allontanare le vittime dal luogo di residenza. In Veneto i Centri Antiviolenza sono 21 e le Case Rifugio 10, ma la domanda è alta e il contrasto a questi fenomeni non può prescindere dal lavoro in rete. Ecco perché i contributi regionali e statali garantiscono di fatto il mantenimento di questi importanti servizi a largo raggio e sono anche un riconoscimento alla validità di questi presidi e al nostro impegno, che su questo fronte è sempre presente”.