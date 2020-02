Schio Carnevale insieme al via

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Dopo gli appuntamenti nei Quartieri della scorsa settimana, con sfilate e feste, il programma del Carnevale scledense entra nel vivo sabato 22 e domenica 23 febbraio, con un doppio appuntamento che porterà nelle strade del centro cittadino una ricca sfilata di carri allegorici e gruppi.

Il clou della manifestazione sarà la sfilata dei carri allegorici di sabato sera, in notturna, con partenza alle 20.00 da Via Tito Livio.

L’assegnazione del Trofeo dei Quartieri avverrà invece in Piazza Rossi, dopo la sfilata di domenica, che partirà alle ore 14.30, sempre da Via Tito Livio.

Sabato sera sono previsti 18 carri mascherati mentre la domenica 13, provenienti da tutta la provincia.

L’intrattenimento musicale è affidato ai Dj Andry ( sabato sera ) e Stefano Conti ( domenica pomeriggio ) mentre la presentazione delle sfilate e l’animazione ad Ennio Ciscato.

Domenica saranno presenti anche la Banda Cittadina di Cogollo del Cengio e il Gruppo delle Majorettes di Caltrano.

I carri mascherati in gara per il Trofeo dei Quartieri sono 4 :

L’inquinamento globale – Quartiere di Giavenale.

Pinocchio – Quartiere di Cà Trenta.

Grease – Quartieri SS. Trinità / Santa Croce.

I romani – Quartiere Poleo, Stadio, Aste, S.Martino e Cappuccini.

Il carro mascherato :Paga e Taxi – Quartiere di Magrè partecipa alla sfilata di domenica fuori concorso.

Domenica pomeriggio, la giuria assegnerà il Trofeo dei Quartieri al carro mascherato che ha raggiunto il maggior punteggio, dopo opportuna votazione.

L’Associazione Cuore di Schio e Ascom ConfCommercio assegnerà invece il Premio del Cuore alla compagnia carnevalesca che ha messo più cuore nel curare l’allestimento, la coreografia e tutto l’insieme dell’esibizione.

Per vedere bene ed apprezzare le coreografie, le esibizioni e i balletti dei figuranti si consiglia di posizionarsi lungo le vie Via Cap. Sella e Via Btg. Valleogra.

Così si potranno apprezzare al meglio, visto che in Piazza Rossi solitamente ci sono sempre tante persone presenti.

È sempre tanto l’impegno degli organizzatori, tutti volontari, nel creare ed offrire alla cittadinanza e alle molte persone che arrivano da fuori, una manifestazione di partecipazione, socialità e divertimento, impegno che si somma ogni anno sempre più incombente, all’attenzione e risoluzione di problemi difficili e complessi legati in modo particolare alla sicurezza sia dei carri mascherati che del cittadino.

Pertanto un grazie particolare a chi presta servizio per la Sicurezza :

La Polizia Locale, Gli Alpini del Gruppo Protezione Civile, I Carabinieri in Congedo, Le Guardie Ecologiche, la Croce Rossa e il Radio Club Schio.

Anche quest’anno, il coordinamento dell’evento è stato svolto dal Consiglio di Quartiere 7 Santa Croce – Maglio di Giavenale.

Sia sabato che domenica saranno presenti stand gastronomici con frittelle, cioccolata e vin brûlé.

In caso di rinvio della manifestazione a causa del maltempo, le sfilate si svolgeranno, con lo stesso programma, il fine settimana successivo, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Attenzione alla consueta chiusura delle aree interessate dalla manifestazione:

l’area del mercato rimane chiusa direttamente da dopo il mercato di sabato 22/02, ore 15.00, fino al lunedì 24/02 mattina alle ore 8.00, in particolare per consentire ai mezzi di AVA di effettuare un’adeguata pulizia dopo le sfilate;

Dal pomeriggio di sabato 22 febbraio fino alla sera di domenica 23 febbraio sono previste, in orari differenti, anche chiusure delle altre vie interessate dal passaggio delle sfilate. Le sfilate partiranno da Via T.Livio e Via M.Sanudo, e, passando per P.le Div. Acqui e Via Baratto, arriveranno in centro.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook “Carnevale di Schio”.