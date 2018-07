SCHIO – Cane anti-droga “becca” giovane spacciatore senegalese

Nella serata di venerdì 20 luglio è stato organizzato un servizio di controllo antidroga nel centro storico di Schio con l’impiego del cane “Rocky”. Sono state quindi controllate le piazze e le vie del centro, con particolare attenzione al “Castello”, “Valletta”, skate park e parco “del donatore”. In via Pasini, un giovane proveniente a piedi dal parco del donatore dopo aver notato Rocky, nel tentativo di sottrarsi al controllo,ha tentato la fuga infilandosi in una corte interna. La Polizia Locale lo ha visto mentre tentava di liberarsi di un portamonete di colore nero, gettandolo sul pavimento. All’interno del portamonete sono stati rinvenuti 5 agglomerati di marijuana, pronti per la vendita. Il cane Rocky aveva segnalato infatti con insistenza la tasca sinistra dei pantaloni, dalla quale il giovane aveva estratto il portamonete. Il giovane, M.D. 18enne di origine senegalese residente a Schio, è già noto alla polizia locale poichè indagato dalla Procura per i Minorenni di Venezia per la rapina di uno smart phone il 4 aprile 2017. Il ragazzo, asserendo di essersi preparato in materia, ha anche detto agli agenti di non poter essere arrestato, poichè la quantità di sostanza stupefacente in suo possesso era inferiore a 4 grammi,precisando di averla limitata al peso di g. 3,8, al chiaro fine di non essere arrestato. In realtà i 5 agglomerati di marijuana avevano il peso netto complessivo di grammi 3,377. Il giovane, ora maggiorenne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.