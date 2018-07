SCHIO – Campus, completato il parcheggio Luzio

“Un tassello alla volta si va ridisegnando la cittadella degli studi di Schio e questo parcheggio dà il via ai servizi collegati al Campus” è questo il commento del sindaco Valter Orsi all’indomani dell’apertura del nuovo parcheggio realizzato in Via Luzio a servizio degli istituti scolastici dell’area. Sono 255 i posti che offre per auto e motocicli ed è collegato agli istituti del Campus con un passaggio pedonale. Il sito, un tempo campo da softball poi dismesso, va a sostituire in parte il piazzale Summano, in cui a breve inizieranno i lavori di costruzione della palestra.

Riordinato per l’occasione anche lo spazio prospiciente via Luzio, con la creazione di un’area verde separata da una quinta verde di platani dove trovano posto due piazzole con panchine. Sono abbozzate anche delle dune a uso ricreativo, in cui potersi coricare e prendere il sole. La semina è prevista in settembre.

All’inizio con il percorso pedonale lungo il Boldoro é stata installata una fontanella per dissetarsi e per i cani che spesso vengono portati in passeggiata. Le panchine esistenti verranno a breve sostituite con altre, uguali a quelle appena collocate nel parcheggio.

Al centro di questo nuovo spazio, dotato di impianto di illuminazione, telecamere di sorveglianza e che ha strade asfaltate e stalli in stabilizzato, è stato creato un viale alberato con aceri rubra e campestri che in autunno avranno le foglie colorate di rosso e giallo, i colori di Schio.

“Quest’opera” conclude Orsi “oltre a sottrarre al degrado spazi dismessi, è parte dell’ottimizzazione delle strutture e dei servizi che l’area si appresta a offrire in piena organicità ed efficienza”.