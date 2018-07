SCHIO – Bilancio comunale ottimo per la Corte dei Conti

Dalla relazione della Corte dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2015, emerge che il Bilancio del Comune di Schio risulta essere molto positivo, merito al grande lavoro fatto in questi anni dopo che, all’insediamento della nuova Amministrazione, si era ereditato un bilancio con sforamento del patto di stabilità di circa 3milioni, come già più volte spiegato. Situazione che, come risulta agli atti, fu relazionata dal precedente Sindaco uscente, ancora nel mese di Aprile 2014 e di cui non se ne fece parola. “Fu una partenza in salita, perché non riuscire a rientrare avrebbe provocato grossi problemi negli investimenti degli anni successivi e la necessità di versare allo Stato una parte di risorse per compensare lo sforamento” ha dichiarato il Sindaco Valter Orsi in sede di Consiglio Comunale lunedì sera a posteriori della lettura del documento. Il primo bilancio utile dell’Amministrazione dimostra come essa abbia lavorato bene e conseguentemente la salute dello stesso Comune sia ottima, tanto che le prospettive degli utilizzi degli anticipi di tesoreria sono presso che annullati nel 2016 e 2017. “Sono arrivati i complimenti da alcuni revisori che non conosciamo – dichiara il Sindaco Valter Orsi – ma che probabilmente per studi od approfondimenti vanno a vedere le relazioni fatte della Corte dei Conti. A loro dire non hanno mai visto, soprattutto per un Comune delle nostre dimensioni, una relazione senza alcuna annotazione.

Un ottimo lavoro di squadra tra Amministrazione e uffici comunali”.