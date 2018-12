SCHIO – Bilancio 2019 nel segno della continuità

Il Sindaco Valter Orsi, con gli assessori al Bilancio Giancarlo Stefenello e ai Lavori Pubblici Sergio Rossi, il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin e il consigliere comunale Marco Calesella, ha presentato alla stampa il bilancio 2019. Un bilancio di 32.924.475,00 euro per la parte corrente e di 12.100.000,00 di investimenti, con un indebitamento calato dagli oltre 41 milioni nel 2013 ai poco meno di 33 milioni di oggi.

Nel 2018 sono stati soltanto due i nuovi mutui accesi: uno per il 1° stralcio della variante Destra Leogra, l’altro per l’ultimazione del loggione del Teatro Civico.

“Il contenuto di questo documento va in perfetta continuità con la programmazione degli ultimi due anni e mezzo di questa amministrazione” ha subito precisato il sindaco, che ha scelto di cominciare parlando di sicurezza e di misure antisismiche, a partire dalle Scuole cittadine. Importanti gli interventi previsti: l’adeguamento antisismico dell’Istituto “Battistella” di Magrè (1.190.000,00 euro); la sostituzione di serramenti e pavimenti alla Scuola dell’infanzia di Ca’ Trenta (150.000,00 euro); serramenti e sistemazione area esterna alla scuola “Cipani” di Poleo (170.000,00 euro).

200.000.000,00 euro sono previsti per la sistemazione esterna del Faber Box, il nuovo centro servizi del Campus.

Denso anche il “pacchetto” Cultura, sia per quanto riguarda le strutture del patrimonio storico cittadino, sia per la realizzazione di attività.

Si va da 1.500.000,00 euro per il Teatro Jacquard e Tettoia Operai, ai 100.000,00 euro per la sistemazione del sottotetto di Palazzo Fogazzaro; dai 95.000,00 euro per gli eventi dedicati ai 200 anni dalla nascita di Alessandro Rossi, ad altre azioni su Fabbrica Alta, Biblioteca Civica, Caserma Cella, Museo Didattico Ornitologico, 50°dell’aggregazione del Tretto (190.000,00 euro complessivi).

Tra i servizi alla persona, continua la forte presenza nell’assistenza e nella lotta al disagio verso ogni fascia di età con progetti di accompagnamento e sostegno ( 2.852.000,00 euro).

Nel candidarsi come Città Europea dello Sport per il 2021 Schio sigla ancora una volta questa vocazione, che si sostanzia in numerosi interventi soprattutto strutturali tra cui: area esterna della palestra di Giavenale (200.000,00 euro); manutenzione piscina comunale (160.000,00 euro); progetto nuovo stadio atletica Lanerossi (50.000,00); manutenzione vecchi spogliatoi Cà Trenta (300.000,00 euro); campo da calcio De Rigo (125.000,00 euro).

Tra le numerose voci dei Lavori Pubblici, oltre al proseguimento di asfaltature (800.0000,00 euro) e a una serie di manutenzioni e riqualificazioni, spiccano la realizzazione di una pista ciclabile in via Pista dei Veneti (350.000,00 euro con contributo regionale di 150.000,00 euro) tassello di un più ampio disegno di ciclovie che vedrà entro tre anni completato l’asse Vicenza – Valli del Pasubio.

“Concludo con una nota positiva” ha infine dichiarato Orsi “nel 2018 sono nati 311 bambini dopo anni in cui il decremento era stato costante (262 nel 2016 e 264 nel 2017). E’ presto per dare una lettura corretta di questo dato. Ma ci sembra comunque un segnale di fiducia per il futuro.”