SCHIO: Avviso pubblico per gli eventi del 2019

Esce in questi giorni l’avviso per la selezione di proposte culturali da inserire all’interno della programmazione scledense. Per il 2019, la formula scelta dall’Amministrazione Comunale supera l’indicazione del tema, adottata in precedenza, lasciando maggiore libertà di iniziativa, pur dando una serie di linee guida sugli argomenti/ambiti in cui collocare gli eventi. L’intento resta quello di riaffermare un contenitore culturale in cui possono interagire iniziative culturali nel campo della musica, della danza, della letteratura, delle arti visive, ecc.

Gli obiettivi per quanti vorranno avanzare proposte culturali da sviluppare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 saranno:

• favorire il confronto e la crescita culturale in termini di promozione e valorizzazione di diversi linguaggi d’arte e di spettacolo

• stimolare la nascita di collaborazioni tra più soggetti culturali, per aumentarne le sinergie e rendere viva e culturalmente stimolante la città

• valorizzare i seguenti luoghi: Lanificio Conte, Spazio Shed, Palazzo Toaldi Capra e suo anfiteatro, Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Fogazzaro e il suo cortile, Chiesa di S. Francesco

• integrare le seguenti iniziative culturali:

• Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo

• La Notte dei Musei

• Festa Europea della Musica

• Mini rassegna teatrale estiva

• Spettacoli di danza e musica all’aperto nei mesi estivi

• Mostra Mercato Giardino Jacquard (21/22 settembre 2019)

• Bicentenario della nascita di Alessandro Rossi

• Incontri, rassegne, festival e conferenze

“Il campo in cui poter inserire il proprio contributo e la propria progettualità è veramente ampio” commenta Roberto Polga, assessore alla Cultura “e questa è un’ottima occasione per associazioni e operatori di partecipare attivamente alla continua crescita culturale e sociale della nostra comunità”.

Possono presentare proposte culturali associazioni e operatori culturali in genere.

Ogni proponente potrà presentare un solo progetto utilizzando l’apposita modulistica, alle condizioni indicate entro il 31 ottobre 2018. Una commissione valuterà quanto pervenuto e l’elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Schio entro il 31 dicembre 2018.

Sono previsti sostegni logistici ed economici per la realizzazione delle proposte, in base ai criteri indicati.