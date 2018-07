SCHIO – Auto ribaltata, conducente ferita

Alle ore 20 di ieri 26 luglio, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute lungo la NSA 384 di Schio per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Un’autovettura Nissan Qashqai condotta da una ventenne della zona, dopo aver percorso la rotatoria che Viale dell’Industria di Schio forma con via Garziere, imboccava la NSA 384 con direzione Thiene. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, andava ad urtare con la parte sinistra del mezzo contro il cordolo dello spartitraffico presente all’inizio della suddetta strada. A causa di ciò, la conducente perdeva il controllo del mezzo che finiva la propria corsa nella parte opposta della carreggiata, ribaltandosi. La conducente, immediatamente soccorsa, fortunatamente riportava lesioni guaribili in pochi giorni. Ingenti i danni al mezzo.