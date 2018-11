SCHIO – Auto contro il muro della strada: un ferito

Poco prima delle 8.30 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti invia lungo la provinciale in via dell’Artigianato a Schio, poco prima della rotatoria verso Malo, per un’automobile finita contro il muro della strada: un ferito. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la Renault Modus ed estratto l’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.