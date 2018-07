SCHIO – Arriva il Giro Rosa: tutte le modifiche alla viabilità

Domani il il “Giro Rosa” ovvero il 29°Giro ciclistico d’Italia femminile, compirà la sua ottava tappa nell’Alto Vicentino, passando anche per Schio. Dopo il recente passaggio del Giro under 23 dunque, è la volta delle cicliste che affronteranno un percorso di 126.2 km distribuiti su un variegato saliscendi tra pianura e colline, fino al Gran Premio della Montagna di S. Giorgio di Perlena. Il transito a Schio è previsto intorno alle 14.30 (via Paraiso, via Baccarini (tratto da rotatoria con via Paraiso a rotatoria con via Martiri della Libertà), via Martiri della Libertà, L.go S. Croce, v.le S. Croce, via Cementi (tratto da v.le S. Croce a v.le dell’Industria), v.le dell’Industria (tratto da via Cementi a confine comunale).