SCHIO – Arriva Digital Meet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale

DIGITALmeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale torna a Schio e coinvolge i cittadini e le imprese con PEOPLE MAKES. Palazzo Toaldi Capra diventa la sede dove la cultura del digitale diviene alla portata di tutti. Un digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia, un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia è un mezzo e non un fine.

L’alfabetizzazione digitale è una sfida culturale che deve sempre mettere al centro l’uomo e tendere al traguardo dell’inclusione sociale: digitale non è solo il robot che supporta l’operaio in fabbrica o l’app che gestisce la rubrica del professionista, ma anche e soprattutto l’operaio e il professionista in quanto persone che si servono di questi mezzi per lavorare meglio e costruire un futuro migliore. E poi l’atleta che misura le sue prestazioni con lo smartphone, il bambino che gioca con un drone, l’anziano che sfoglia il giornale sul tablet, il paziente che fa videochiamate dal suo letto di ospedale.

Il Comune di Schio e Informagiovani in collaborazione con Pasubio Tecnologia e Megahub, propongono “PEOPLE MAKES” – Esperienze europee sui luoghi e le persone che fanno impresa, giovedì 18 ottobre, dalle 15 alle 17 a Palazzo Toaldi Capra.

PROGRAMMA

15:00: Un FabLab ed un Coworking a Schio: L’esperienza di Megahub

15:30: Il valore di un Hub all’interno di un territorio che fa impresa: Casi di Start up nate in Megahub

16:00: Il ruolo degli incubatori d’impresa: Dalla Slovenia la narrazione di una realtà europea

16:30: Nuovi modelli di business: Presentazione dei progetti “AlternaLab” e “Neet 4.0” in partenza a Schio.