Schio, al via i lavori della variante “Destra Leogra”

Al via i lavori di realizzazione del primo stralcio della variante alla Sp 46 “Destra Leogra”. Ottenuta la conferma che gli interventi in questione sono consentiti a norma del DPCM dello scorso 22 marzo, dal 6 aprile, il cantiere è operativo.

Come primo stralcio del più ampio progetto stradale che darà continuità alla Sp 46 senza attraversare il centro di Schio, i lavori avviati prevedono la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Ponte d’Oro e viale Europa Unita collegate da due nuove rotatorie, mentre quella presente su viale Europa Unita verrà eliminata e, inoltre, verrà realizzata una strada di inserimento veloce per la vicina caserma dei Vigili del Fuoco. Oltre ai consueti sotto-servizi di illuminazione pubblica e adeguamento rete Enel, con l’occasione sarà posata anche una nuova tubazione di acquedotto che andrà a migliorare la rete di distribuzione dell’area.

«Come tutti sappiamo sono anni che si parla di questo importante intervento. Ora finalmente, a coronamento di un preciso lavoro svolto negli ultimi 2 anni, la variante Destra Leogra comincia a prendere forma – commenta il Sindaco Valter Orsi -. Avevamo programmato una cerimonia di avvio dei lavori per il 21 marzo scorso, ma a causa dell’epidemia di coronavirus siamo stati costretti ad annullarla. Ciò nonostante i lavori sono cominciati, nel rispetto delle norme di sicurezza previste in questo periodo, ed è un risultato che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel progetto e in particolar modo grazie al sostegno della Provincia di Vicenza, guidata a suo tempo da Achille Variati, che ha finanziato per circa un terzo il costo dell’opera attraverso un protocollo d’intesa siglato nel 2018».