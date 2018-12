SCHIO – Al Civico “Le baruffe Chiozzotte”

Per la rassegna “Schio Teatro Veneto” in scena, venerdì 7 dicembre ore 21.00 al Teatro Civico di Schio, l’immancabile l’appuntamento con la commedia goldoniana e il capolavoro “Le baruffe chiozzotte” interpretato dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Chioggia. “Le baruffe Chiozzotte”, scritto nel 1762, è considerato una delle più riuscite commedie di ambientazione veneziana. In scena le schermaglie amorose di un gruppo di donne e pescatori. La vicenda prende avvio dal gesto del giovane Toffolo, che, approfittando dell’assenza degli uomini ancora in mare, offre a Lucietta, già fidanzata con Titta Nane e a sua cognata un pezzetto di zucca abbrustolita (la succa barucca) per far ingelosire Checca, la giovane sorella di Orsetta. La baruffa scoppia tra le donne per rivalità e gelosia… La compagnia Piccolo Teatro Città di Chioggia, fondata nel 1945, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul repertorio del teatro Veneto tradizionale, ha partecipato a Rassegne e Concorsi in Italia e all’Estero, dal Belgio alla Germania, alla Gran Bretagna, al Principato di Monaco, all’Austria.