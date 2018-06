SCHIO – Agritour, un trekking…di gusto

Per far conoscere Schio come località turistica sotto molteplici punti di vista, è stato presentato lunedì in conferenza stampa presso il Municipio “L’Agritour tra le malghe delle Piccole Dolomiti Vicentine” un trekking che si svolgerà dal 5 al 9 settembre 2018 a cura della Cooperativa di Guide Ambientali “Walden – viaggi a piedi”. Si tratta di una proposta di Agritour, che il Comune di Schio ha scelto di finanziare in parte per dare la possibilità a quanti vogliano parteciparvi, di poterlo fare a un costo accessibile. È un percorso che attraversa 3 gruppi montuosi, 5 comuni, 8 alpeggi nel cuore delle Piccole Dolomiti Vicentine e mette assieme per un piccolo gruppo di 14 persone, la filosofia del cammino lento, per gustare appieno i luoghi attraversati e i prodotti locali. Tutti i pasti consumati saranno infatti provenienti dal circuito Agritour e da aziende agricole del territorio. Il trekking parte e si conclude a Schio, toccando la prima linea del fronte della Prima Guerra Mondiale, incontrando i protagonisti delle malghe attive e conoscendo un’area plasmata dalla natura, dall’agricoltura e dalla storia. “Anche se abbiamo un dna di tipo industriale, elemento per cui il nostro territorio è noto, non significa che da un punto di vista turistico non abbiamo altri aspetti da illuminare” ha dichiarato Anna Donà assessore al Turismo “Ed è soprattutto con queste sinergie di soggetti che stiamo avviando percorsi nuovi per la nostra città”. Anche Luigi Lazzarini, presidente di Walden, si è detto fiducioso in questa iniziativa che di fatto tende a far conoscere mete diverse da quelle più conosciute, ma non meno interessanti. Nel ricordare il progetto Agritour, cui al momento aderiscono una trentina tra aziende agricole e altre attività, Davide Pinton, suo presidente ha sottolineato come sia un modulo espandibile dalla pianura alle colline in una rete che potenzialmente può ramificarsi ancora e quindi creare ulteriori collegamenti. Aspetto questo, confermato anche da Enrico Dolgan, socio Agritour e Guida Ambientale per Walden, che descrivendo il percorso del trekking ha messo in evidenza la vitalità delle malghe che si incroceranno: 7 su 10 sono attive, altre riconvertite ad altri usi. Walden propone già un altro viaggio in zona, nelle retrovie del Pasubio, sempre con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità curando cioè anche un aspetto etico. Il Sindaco Orsi ha concluso osservando che le iniziative per la promozione turistica di Schio si stanno magicamente moltiplicando “la positività è contagiosa, ci sono tutte le prospettive perché questo e altri percorsi nascenti (Romea Strata, Alta Via della Grande Guerra) si intersechino in felici combinazioni tali da far crescere l’attrattività dei nostri luoghi. In questo, il nostro lavoro di squadra si sta dimostrando vincente”.