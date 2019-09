Schio, adeguamenti delle scuole in dirittura d’arrivo

Alla ripresa delle imminenti attività scolastiche, alunni e docenti troveranno alcune strutture con un nuovo look.

Sono stati infatti ultimati in questi giorni i lavori di pavimentazione presso la scuola primaria Don Milani di Ca’ Trenta, in cui per i nuovi pavimenti sono stati usati linoleum al primo piano e un vinilico tipo parquet al piano terra, per un miglior isolamento dall’umidità. In tutto, 750 mq sostituiti, compresi quelli dei bagni dei bimbi al piano terra: in questo caso sono state messe in opera piastrelle ceramiche.

Già affidati anche i lavori per il cambio dei serramenti, che saranno sostituiti entro la fine del 2019, grazie alle economie del progetto dell’anno scorso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento.

Sempre in tema di serramenti, è stata ultimata la posa di nuovi infissi interni ed esterni alla scuola primaria Cipani di Poleo. Gli ultimi dettagli (porte delle aule, ingressi principali) sono in corso di ultimazione e per il primo giorno di scuola saranno installate anche le tende in tutte le aule.

Tutti i lavori descritti erano previsti nel bilancio 2019 con un importo di 120.000,00 € sia per il progetto della pavimentazione che per quello dei serramenti. Nel primo caso i lavori sono stati assegnati all’impresa BIRASCHI srl di Verona, nel secondo all’impresa Gonzato Francesco & Figli di Cornedo.

In entrambi i progetti i responsabili, rispettivamente del procedimento e del progetto e direzione lavoro sono il geom. Marino Stella e l’arch. Roberta Zanandrea, tecnici comunali.

“Non posso che guardare con soddisfazione a questo progredire degli adeguamenti degli edifici scolastici” dichiara il sindaco Valter Orsi “luoghi in cui i nostri ragazzi e quanti si occupano della loro formazione trascorrono buona parte della giornata. Per questo la nostra bussola è sempre puntata nella direzione della sicurezza e del benessere di chi vive quotidianamente in questi spazi. Il bilancio di ogni anno ha sempre un occhio di riguardo in questo senso”.

“E’ un vero piacere e motivo di orgoglio aver iniziato il mio mandato amministrativo toccando con mano degli interventi concreti” aggiunge Katia De Munari assessore ai Servizi Educativi “. Presto visiterò gli edifici scolastici per seguire di persona il completamento dei lavori in corso e i nuovi interventi da portare avanti con continuità”.