SCHIO – Abbandonano 26 sacchi di rifiuti: rintracciati e multati

A seguito di più segnalazioni pervenute da privati cittadini alla centrale operativa, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta presso l’isola ecologica presente in via Pio X. Sul posto gli agenti hanno potuto constatare l’abbandono di ben 26 sacchi in plastica, di vario colore e contenenti rifiuti indifferenziati, abbandonati sulla pubblica via. Un operatore ecologico con gli agenti, ne ha ispezionato il contenuto. All’interno dei sacchi venivano rinvenuti elementi utili all’identificazione degli autori dell’abbandono: i due trasgressori sono stati quindi multati per il mancato rispetto del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall’Amministrazione Comunale di Schio (abbandono di rifiuti in area pubblica, conferimento di rifiuti non differenziato), per un totale di 650 euro. I rifiuti sono stati rimossi e l’area interamente ripristinata.