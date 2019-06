SCHIO – A giorni verrà demolito l’ex ponte teleferica

DEMOLIZIONE DELL’EX PONTE TELEFERICA DI VIA PARAISO

(Comunicato Stampa)

Lunedì 17 giugno l’ex ponte teleferica di via Paraiso sarà demolito in quanto individuato dallo studio per il piano di protezione civile denominato CLE (condizione limite di emergenza) che lo ha identificato come pericoloso.

L’esecuzione in sicurezza dei lavori comporterà la chiusura della strada provinciale per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 17.30,nel tratto compreso tra il limite di competenza della S.P. 122 “Maranese” (trattoria Tana del Luppolo) e la rotatoria posta all’incrocio tra le vie Paraiso e dell’Industria.

Dal provvedimento sono esclusi i soli residenti della via e i frontisti del Megahub, compatibilmente con le esigenze e l’estensione del cantiere.

Il traffico proveniente da Marano e diretto a Schio sarà deviato in Comune di Marano Vicentino in corrispondenza della rotatoria tra la S.P. Maranese e viale Europa, nonché alle intersezioni della S.P. Maranese con via Giavenale di Sotto (dopo STARPLEX) e via Giavenale di Sopra (nei pressi del ristorante da Beppino).