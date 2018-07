SCHIO – 69enne thienese trovato morto in strada

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle ore 23.30 di ieri, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Lago di Fimon di Schio poichè era stata segnalata una persona di sesso maschile riversa a terra. Gli agenti, giunti sul posto, hanno collaborato con il personale medico dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso per evitare il peggio. Nonostante ciò, il 69enne dell’hinterland thienese, è stato stroncato da un malore improvviso. Della tragedia è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica di Vicenza.