SCHIO – 50.000 euro dal Comune per imprese e nuovi negozi

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale verso l’obiettivo di ridefinire la vivibilità del centro storico e dei quartieri passando attraverso il dialogo con i diversi attori del territorio. Dopo gli interventi di miglioramento con il nuovo arredo urbano cittadino e quelli effettuati da alcuni esercizi commerciali, senza trascurare azioni di marketing e comunicazione coordinata, arriva ora un incentivo economico che si possa tradurre in un sostegno concreto sia alle imprese esistenti che vogliano migliorare la propria attività, sia a eventuali nuove realtà che intendano aprire punti vendita in città. Nel contempo il Comune di Schio ha chiesto e ottenuto dalla Regione del Veneto l’iscrizione nel registro dei Distretti del commercio, per garantirsi future opportunità di finanziamenti. Il predetto fondo comunale che per il 2018 ammonta a 50.000 euro è dunque destinato a imprenditori commerciali, artigianali e agricoli, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e a soggetti che intendono intraprendere una di queste attività (entro il 31.12.2018). La tipologia delle attività potenzialmente interessate a questo bando è ampia: esercizi pubblici di vicinato, attività artigianali con punto vendita, barbieri, parrucchieri, somministratori di bevande (no sale gioco e/o con apparecchi elettronici per il gioco), vendita di prodotti agricoli da aziende con sede a Schio, attività d’asporto, edicole e tabacchi, farmacie. Per essere ammesse al contributo le attività devono avere la vetrina su aree pubbliche o con servitù di pubblico passaggio. “Si tratta di un ulteriore tassello del progetto di valorizzazione e promozione dell’area del Distretto e delle imprese presenti avviato ormai da circa 3 anni” dichiara l’assessore allo sviluppo economico Anna Donà. “Questo bando, finanziato interamente con risorse comunali, mostra l’attenzione dell’amministrazione sia per le imprese sia per il progetto del Distretto”. Nicola Minelli manager incaricato per il Distretto sottolinea: “È un’occasione, per nulla scontata, di dare continuità al percorso, in attesa di futuri e auspicati bandi regionali. Sono certo che come in altre occasioni le imprese del Distretto sapranno cogliere quest’opportunità”. Gli interventi ammessi a finanziamento saranno quelli realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e dovranno essere pagati e rendicontati al Comune entro il termine ultimo del 1° marzo 2019. Gli uffici comunali preposti sono disponibili a dare supporto e approfondimenti a quanti interessati a partecipare a questa iniziativa.