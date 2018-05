SCHIO – 5 per Mille al Comune per sostenere le famiglie

Scegliere di destinare il 5 per mille al Comune di Schio significa sostenere l’assistenza economica alle famiglie. E’ infatti per questa finalità che il Comune di Schio con propria deliberazione 133/2018 ha deciso di utilizzare la somma che sarà raccolta da quanti vorranno devolvergli il proprio 5 per mille.

Com’è noto, dal 2010 esiste la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a beneficio di una serie di enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili. Anche i Comuni sono inclusi in questo elenco. Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle tasse), ma non comporta neppure oneri aggiuntivi (in pratica non costa nulla) in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF. Grazie al 5 per mille i cittadini scelgono di contribuire allo sviluppo armonico e responsabile di iniziative che vanno a beneficio della collettività.

Per dare il 5 x 1000 al Comune di Schio è sufficiente firmare la denuncia dei redditi nell’apposito spazio, non serve l’indicazione del codice fiscale.