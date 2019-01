SCHIO – 15 giovani pronti per il Servizio Civile

Mercoledì 16 gennaio, in concomitanza con il loro primo giorno di servizio, sono stati ricevuti nella sala consiliare del Comune di Schio i 15 giovani che per un anno presteranno il Servizio Civile nei vari uffici comunali. Hanno dato loro il benvenuto, l’assessore ai giovani Barbara Corzato, il sindaco Valter Orsi e gli altri assessori della Giunta.

Sono stati 5 i progetti proposti dal Comune di Schio ai giovani tra i 18 e i 28 anni, per l’anno 2019/2020, per un totale di 15 posti.

Tutti i progetti hanno avuto un buon riscontro di domande e le selezioni si sono svolte lo scorso autunno.

I volontari presteranno il loro servizio per un anno nell’ambito culturale, in quello delle politiche giovanili, in biblioteca e in due progetti sociali, dedicati agli anziani e all’infanzia.