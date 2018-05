SCHIO – 112 anni per il PGS Concordia

Sabato 19 maggio il Sindaco di Schio Valter Orsi e l’Assessore allo Sport Aldo Munarini, hanno ricevuto in Municipio, in occasione della Festa in Oratorio per i 112 anni del PGS Concordia, Giannantonio Grazioli – Direttore Generale dell’Associazione Calciatori in Italia e Don Alberto Maschio: Direttore dell’Istituto Salesiano. Munarini ha ringraziato Giannantonio Grazioli in quanto, in occasione dell’evento di consegna delle borse di studio MasieraAcademy, ha portato a Schio Roberto Baggio. Ribadita l’importanza dello sport per la crescita dei giovani e l’importanza dell’Oratorio per l’educazione e l’aggregazione dei giovani

e promozione dello sport.

Successivamente, all’Oratorio dei Salesiani, Don Alberto Maschio e il Sindaco hanno inaugurato il campetto da calcio in erba sintetica intitolato a tre ragazzi – Stefano Beggio – Marco Dall’Alba e Alessandro Squillaro, giocatori della Concordia che si erano distinti per i propri valori umani, e scomparsi prematuramente.