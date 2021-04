Schianto tra camion e scuolabus: tragedia sfiorata

Schianto tremendo ieri a Rosà tra un tir e uno scuolabus, poco prima delle 13 in via Capitano Alessio. Fortunatamente in quel momento a bordo, oltre all’autista, c’erano solo due bimbi delle elementari, seduti sui sedili davanti. Tanta la paura per loro, ma ferito lievemente solo l’autista del bus. Illeso anche l’autista del camion. Il bus, come riporta il Giornale di Vicenza di oggi, è stato tamponato dal camion dopo aver iniziato una manovra per girare a sinistra. La dinamica esatta è al vaglio della polizia locale intervenuta.