Schianto moto-furgone: grave 32enne

Grave sinistro stradale verificatosi oggi a alle ore 14:20 in via Roma a Montecchio Precalcino. Un autocarro, condotto da M. A. di 45 anni e residente a Chioggia, dopo aver effettuato una consegna in via Roma nell’immettersi nuovamente nel flusso della circolazione veicolare si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una moto condotta da da O. E. di 32 anni e residente a Montecchio Precalcino. Il motociclista, a causa dei traumi riportati, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza in codice rosso.