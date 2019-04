Schianto in zona industriale: 2 donne ferite

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Mattinata di traffico e disagi in zona industriale di Vicenza, per un incidente tra due auto: poco dopo le 8 di stamani, infatti, un’auto ha centrato un’altra auto che stava girando dentro ad un distributore di benzina in strada Padana verso Verona. Pompieri e Suem hanno liberato la donna dell’auto tamponata, finita nell’aiuola del distributore. Anche l’altra donna è stata soccorsa. Entrambe se la caveranno con lievi lesioni. Il traffico è rimasto bloccato e intenso fino a metà mattina.