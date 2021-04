Schianto in viale Crispi: auto ribaltata e due feriti

Incidente rocambolesco con due feriti ieri sera in viale Crispi a Vicenza. Poco prima delle 20 e 30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente tra due auto, di cui una rovesciata: due feriti.

I pompieri accorsi dalla vicinissima sede di via Farini, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso ai due conducenti: un giovane alla guida dell’auto rovesciata e una donna rimasti lievemente feriti. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. I due feriti si sono recati autonomamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.