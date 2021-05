Schianto in serata: muore soldato USA di 19 anni

Sabato sera alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Camisano a Vicenza per un incidente stradale: deceduto un giovane soldato statunitense di 19 anni, feriti altri due militari. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto finita rovesciata davanti la farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in sosta, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del militare. Presi in cura dal personale sanitario gli altri due giovani. La polizia stradale insieme ai carabinieri della Ederle hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se siano coinvolte altre auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.