Schianto in serata, ferito 40enne

Lunedi sera alle 23.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale della Serenissima a Vicenza per un incidente stradale causato da un’auto in fuga a un controllo della polizia locale, la quale ha tamponato una Ford Fiesta, causando il ferimento di un automobilista. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall’utilitaria un 40 enne di Cona (VE) rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. Illeso e preso in custodia dalla polizia locale e dai carabinieri l’uomo alla guida della Bmw X3, che ha causato il sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo la mezzanotte.