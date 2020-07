Schianto in moto: muore 38enne

Grave incidente stamane a Pozzoleone poco dopo le 9. Ha perso la vita u 38enne, Diego Dalla Rosa di Asolo (Treviso), che stava viaggiando a bordo della propria moto in via Bassanese a Friola (frazione di Pozzoleone) in direzione del paese. Per cause che sono in corso di verifica da parte dei carabinieri di Thiene, giunti sul posto, il motociclista si è scontrato con un Jeep Renegade finendo poi contro una recinzione e perdendo la vita sul colpo. Sul posto anche i sanitari del Suem 118.