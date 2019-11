Schianto a Montagnana: ragazza di Pojana in rianimazione

Sabato notte, un quarto d’ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saoncella a Montagnana per la fuoriuscita di strada di un piccolo veicolo commerciale (Ford Transit intestato alla ditta “Dino’s Factory”, ditta di confezioni di Pojan): ferita gravemente una ragazza diciannovenne di Pojana, Camilla Maso. I pompieri accorsi da Este, hanno estratto la giovane rimasta incastrata nell’abitacolo, la quale è stato stabilizzato dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale a Padova e ricoverata in rianimazione. La prognosi è riservata.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine la ragazza stava percorrendo la provinciale 90 da Pressana a Montagnana quando per cause da accertare, ma probabilmente per un momento di distrazione e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è finita contro un platano per poi continuare la corsa in un fossato.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero del furgone.