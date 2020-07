Schiacciato sotto il suo trattore, grave agricoltore

Un contadino di 57 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere rimasto schiacciato sotto al suo trattore stamattina poco dopo le 11.30 a Creazzo.

Per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal, Il mezzo si è rovesciato più volte, finendo nel declivio sottostante, in una siepe piena di rovi e l’uomo è rimasto schiacciato. Soccorso dai vigili del fuoco, hanno agganciato con un cavo d’acciaio il mezzo e grazie a un paranco azionato a mano, fissato all’autopompa, hanno sollevato il trattore quel tanto da poter sfilare il 57enne. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione.