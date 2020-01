Schiacciato da una lastra: grave operaio

Incidente sul lavoro stamane in una carpenteria di Tezze sul Brenta, in via Rossano. Vittima un operaio di 55 anni che si trova ora in gravi condizioni. L’uomo è rimasto schiacciato da una lastra mentre stava saldando. Subito soccorso, è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto tecnici dello Spisal, Carabinieri.