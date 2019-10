Scassina una birreria e tenta di fuggire con la cassa: arrestato

I servizi di controllo straordinario del territorio messi in atto dai Carabinieri, soprattutto dopo l’impennata di reati contro la persona ed il patrimonio nel centro storico di Bassano del Grappa verificatisi nell’ultimo periodo, hanno portato all’arresto di Eros Bizzotto, bassanese 35enne, pregiudicato per stupefacenti e reati contro il patrimonio.

L’uomo, verso le 5 del mattino, pochi giorni fa ha scassinato i serramenti del locale “Birreria ai Buei”, nel centro di Bassano, in via Schiavonetti, con tanto di grossi giraviti ed altri arnesi atti allo scasso. Ha lavorato con foga ed in poco tempo è riuscito a scardinare la porta, è entrato, ha sottratto il registratore di cassa, è salito a bordo della propria auto, parcheggiata nelle immediate adiacenze e si è allontanato velocemente. Ma la scena non è sfuggita ad alcuni militari dell’Arma in abiti borghesi, che immediatamente l’hanno inseguito. Questi, poco dopo, grazie anche ad una Gazzella della Sezione Radiomobile inviata dalla centrale operativa di Bassano per chiudere ogni via di fuga, è stato fermato evitando, nel contempo, ulteriori rischi dovuti alla velocità dell’auto. Bizzotto ha negato ogni addebito fornendo risposte alle domande dei militari assolutamente false e prive di fondamento. Ha continuato a negare anche quando, nell’auto, è stato rinvenuto il registratore di cassa con all’interno della valuta che, in sede di denuncia formale del titolare del locale, è stata dichiarata presente nel registratore di cassa. Nell’auto, sono stati rinvenuti anche gli attrezzi utilizzati per forzare la porta d’ingresso del locale.

Condotto in caserma ed acquisite altre prove schiaccianti, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Vicenza.