Scarcerato l’autista ubriaco che travolse il piccolo Thiago

Pietro Dal Santo è stato scarcerato dopo 3 mesi: l’imprenditore thienese che l’8 marzo scorso travolse il piccolo Thiago di 14 mesi mentre era in passeggino al parco con i genitori a Marostica, è agli arresti domiciliari.

Dal Santo, 58 anni, incensurato, era ubriaco e dopo essere sfuggito con il proprio furgone al controllo della Polizia Locale, investì mamma e figlio. Al piccolo venne amputata parzialmente una gamba e adesso, attorniato non solo dai famigliari ma dalla solidarietà di tutta la comunità vicentina, è in fase di riabilitazione.

Dal Santo, che aveva in corpo un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito dalla legge, verrà processato il mese prossimo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni stradali gravissime in stato di ebrezza dovuta all’alcol.