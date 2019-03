Scandalo a luci rosse a scuola: su Pornhub un video girato negli spogliatoi della palestra

Un video a luci rossi che finisce su Pornhub. Ma non un video “qualsiasi”, bensì un video hot girato negli spogliatoi della palestra di una scuola, l’Ipsia Bernardi, usata di giorno dagli studenti e di sera dalle società sportive. Su Pornhuh, infatti, il sito internazionale di video porno, è comparso un video hot che qualcuno ha riconosciuto essere stato girato proprio nella scuola padovana.: una giovane ha un rapporto sessuale con un uomo – detto “il prof” – davanti alla telecamera poggiata su una delle panchine. Secondo indiscrezioni i protagonisti – che si vedono chiaramente in viso – non sarebbero della scuola. La notizia ha fatto presto il giro della scuola e della città: alla preside non è restato altro da fare che presentare denuncia ai Carabinieri che stanno indagando sul video in questione.