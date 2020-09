Scambio di droga: denunciato 34enne e segnalato cliente 57enne

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla polizia locale, nel pomeriggio di lunedì 28 settembre una persona è stata denunciata per spaccio di droga (O.S., 34 anni) mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura per detenzione ad uso personale di stupefacenti (M.S., 57anni).

Per entrambi è scattata la sanzione di 400 euro per violazione dell’ordinanza del sindaco che vieta la detenzione, a qualsiasi titolo, di stupefacenti.

L’operazione, che è stata eseguita dalla sezione dei Nos della polizia locale con l’ausilio del sistema di videosorveglianza e in collaborazione con le pattuglie antidegrado nell’area di Campo Marzo, ha portato al sequestro di 1,10 grammi di marijuana, 0,93 grammi di cocaina e di 97 euro in contanti.

Nel dettaglio, verso le 14.30 di lunedì 28 settembre gli agenti hanno notato il 34enne mentre camminava in via Gorizia seguito a breve distanza dall’uomo di 57 anni. Dopo alcuni minuti il giovane ha sputato qualcosa sul palmo della mano sinistra e lo ha passato al 57enne che lo ha rapidamente infilato nella tasca della propria giacca. I due si sono, quindi, allontanati in direzioni opposte.

La pattuglia antidegrado ha, quindi, fermato l’acquirente (M.S.) il quale ha consegnato spontaneamente 5 dosi di marijuana per un peso complessivo di 0,93 grammi.

Successivamente gli agenti hanno fermato in Campo Marzo il 34enne (O.S.) che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1,10 grammi di marijuana e 97 euro in contanti, dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza.

M.S. è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti, mentre O.S. è stato denunciato a piede libero per spaccio di droga. La droga, il denaro e il coltellino sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Entrambi sono stati sanzionati con 400 euro per violazione della recente ordinanza del sindaco.